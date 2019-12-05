أخبار مصر | الأحد.. "قوى عاملة النواب" تناقش تعديلات قانون الخدمة المدنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. "قوى عاملة النواب" تناقش تعديلات قانون الخدمة المدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اجتماع الأحد القادم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش اللجنة، مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بالاشتراك مع لجنة الشئون الصحية، وتناقش اللجنة أيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و(60 نائبًا) (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن تعطيل أحكام فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة المدمنين.

