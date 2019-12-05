أخبار مصر | وزيرة الصحة: إلحاق أطباء التكليف ببرنامج الزمالة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: إلحاق أطباء التكليف ببرنامج الزمالة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على تكليف 100% من الأطباء المتقدمين لحركة تكليف سبتمبر 2019 وإلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

وأوضحت الوزيرة أن الأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف في المواعيد المحددة يمكنهم التقدم في حركة التظلمات المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، أو مع حركة التكليف القادمة مارس 2020، وذلك طبقًا لقانون التكليف.

وأضافت أن يوم الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري سيشهد عقد يوم تعريفي للأطباء “orientation day” حيث سيتم عمل محاضرات تعريفية لشرح قواعد التدريب ببرنامج الزمالة المصرية، وشرح آليات التدريب والتقييم بالإضافة إلى محاضرات أخرى عن الأسس التعليمية لمنظومة التدريب foundation”"، لافتة إلى أنه من المقرر القيام بجولة للأطباء بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "مقر الزمالة المصرية" للتعرف على قاعات التدريب النظرية والإكلينيكية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى بدء تدريب جامعة هارفارد لأول دفعة من مدربي الزمالة المصرية يوم الإثنين الموافق 16 من ديسمبر الجاري، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "مقر الزمالة المصرية"، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان مع جامعة هارفارد ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.