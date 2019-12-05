أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين "بهية" وبنك مصر لدعم المستشفي بـ"الميمو جرافي".. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين "بهية" وبنك مصر لدعم المستشفي بـ"الميمو جرافي".. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون جديد مع مستشف بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، لدعم المستشفى بجهاز الـ pet memography، وهو جهاز للكشف الدقيق على أورام الثدي، والأول من نوعه فى مصر، والذى سيخدم 25 ألف سيدة زيادة فى السنة للكشف المبكر والدقيق عليهن، وأن يكون اسم " بهية" موجودا على الشاشات الخاصة بفروع البنك، إضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد والندوات فى مشاريع الشمول المالي وخدمة المرأة المصرية وخاصة المرأة المعيلة التى تخضع للعلاج.

وطرحت مستشفى بهية على بنك القاهرة أن يكون راعيا رسميا لها فى عام 2020، الأمر الذى يعد قيدا للدراسة.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة يدعم مستشفى بهية لاستكمال مسيرتها فى علاج الآلاف من السيدات بالمجان، وساهم فى توفير جهاز الماموجرام الاشعاعي، إضافة إلى دعم احتفالية الـ 100 ألف بهية والتى أعلنت فيها المستشفى عن وصول عدد السيدات اللاتى خضعن للكشف المبكر إلى 100 ألف سيدة.