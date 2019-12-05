أخبار مصر | "الآثاريين العرب" يعلن فتح باب المنح الدراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثاريين العرب" يعلن فتح باب المنح الدراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى الأمين العام للاتحاد العام للآثاريين العرب عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه فى مجالات الآثار والترميم والمتاحف

ومن ناحيته صرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب بأن المنح تشمل تخصصات الآثار والتراث الحضاري الإسلامى في أوروبا أو غرب أو شرق آسيا وأفريقيا وتوثيق الاعتداءات على الآثار والتراث في البلدان والمواقع الأثرية التي تعرضت لأعمال تدمير في سوريا والعراق واليمن وليبيا والآثار والتراث الفلسطينى وبخاصة القدس الشريف.

وأضاف ريحان أن المنح تشمل أيضًا فقه العمارة والعمران الإسلامى والترميم المعماري والدقيق والمواقع الأثرية والمخطوطات والنقوش والكتابات وسيكون آخر موعد للتقديم 30 ديسمبر الجاري.

وأوضح الدكتور ريحان أنه يشترط فى المتقدم أن لا يزيد السن عن 25 عام وأن يُرفق خطة البحث كاملة معتمدة من الكلية أو المعهد ويقدم الباحث شهادة تفيد بأنه مقيد بالدراسات العليا ماجستير أو دكتواه بإحدى الجامعات أو المعاهد العربية وأن يُرفق ملخص بأهمية الموضوع باللغتين العربية والإنجليزية فيما لا يزيد عن 500 كلمة ويقدم سيرة ذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وصورة من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وسيقوم الصندوق بدعم الطلاب اللذين سيقع عليهم الاختيار بتذكرة طيران ذهاب وعودة وأو بدعم مادى

