أخبار مصر | قرية نهطاي تتشح بالسواد بعد مصرع اثنين من أبنائها في حادث مصنع الخرطوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرية نهطاي تتشح بالسواد بعد مصرع اثنين من أبنائها في حادث مصنع الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيم الحزن والأسى على قرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك عقب تلقيهم خبر مصرع اثنين من أبناء القرية وهم محمد العزب جمال الدين، 32 عاما، وأحمد عبد الحكم الصيفى، 27 عاما في حادث انفجار مصنع السيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم.

وكشف أهالى القرية أن الشابين يعملان فى مصنع السراميك بالسوادن منذ خمس سنوات عن طريق مدير مصنع فى مدينة العاشر من رمصان.



وقال أهالى القرية، إن الشاب محمد العزب جمال الدين فى العقد الثالث من العمر خريج ليسانس أداب لغة عربية 2007 ، واتجه للعمل فى إحدى مصانع السيراميك فى مدينه العاشر من رمضان ثم انتقل للعمل فى مصنع السيراميك بالسودان عن طريق مدير المصنع، وتزوج وأنجب يوسف 5 سنوات.



وأضاف الأهالى أن محمد العزب، يعتبر العائل الوحيد لأسرته.

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وكشف الأهالى أن المتوفى الثانى يدعى أحمد عبد الحكم الصيفى، 27 عاما، وهو الأخ الأصغر بين أشقائه، ومتزوج ولديه طفلين وعمل فى مصنع العاشر من رمضان منذ فترة زمنية، وبعدها انتقل للعمل فى مصنع السيراميك بالسودان.



وأوضح الأهالى أن من المنتظر وصول جثمان المتوفين لدفنهم فى مسقط رأسهم بالقرية يوم السبت القادم وتستعد القرية لإقامة مراسم العزاء.