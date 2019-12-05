شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة نواب المحافظين تصل 37 بعد تعيين 23 واستبعاد 4 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شملت حركة المحافظين، العام الماضى، في 30 أغسطس 2018، تعيين 18 نائبًا للمحافظين، بينما تضمنت حركة المحافظين الأخيرة، التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، 28 نوفمبر الماضى، تعيين 23 نائبًا للمحافظين، ليصبح إجمالى عدد نواب المحافظين على مستوى المحافظات 37 نائبًا، بعد استبعاد 4 منهم في الحركة الأخيرة.

وتضم أسماء نواب المحافظين المستبعدين في الحركة الأخيرة: اللواء سعيد معوض، نائب محافظ أسوان، وتعيين الدكتورة غادة يحيى أبوزيد وأحمد شعبان أحمد سليمان نائبين بدلًا منه، ومحسن صلاح الدين محمد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وتعيين الدكتور حسام الدين فوزى بدلًا منه، وأحمد فؤاد أحمد حسن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وتعيين المهندسة جيهان محمد عبدالمنعم بدلًا منه، والدكتورة لمياء أحمد عبدالقادر سعد، نائب محافظ الجيزة، وتعيين إبراهيم ناجى الشهابى بدلًا منها. بينما استمر في مناصبهم نوابًا للمحافظين في الحركة الأخيرة مع النواب الجدد كل من: إبراهيم عبدالهادى، وإبراهيم صابر خليل، نائبين لمحافظ القاهرة، واللواء هشام محمد عطية لشمال سيناء، ويسرا عطية للبحر الأحمر، ومحمد عبدالقادر للأقصر، وعبدالله رمضان توفيق للسويس، وعاصم سلامة عيد لبنى سويف، وعمرو عبدالعال السيد لأسيوط، ومحمد هانى جمال الدين لبورسعيد، وأحمد جمال محمد للإسكندرية، ونهال محمد على للبحيرة، وأحمد عصام الدين للإسماعيلية، وإيمان عمر ريان للقليوبية، وحنان مجدى نورالدين للوادى الجديد.