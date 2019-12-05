شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إيطاليا يستقبل سامح شكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبى كونتى، في مقر رئاسة الوزراء، الخميس، وزير الخارجية، سامح شكري، الذي يقوم بزيارة ثنائية للعاصمة الإيطالية.

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وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري نقل في مستهل اللقاء تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء الإيطالي، ومدى الأهمية التي يعلقها سيادته على تطوير العلاقات بين البلدين.

وأوضح «حافظ» أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية في شقها السياسي والاقتصادي وسُبل تطويرها في ظل العلاقات التاريخية والخاصة التي تربط بين البلدين.

كما تم التطرق لأهم التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة الليبية وقضية سد النهضة.