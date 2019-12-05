شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للسكان يدعم مبادرة السيسي لصحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المجلس القومي للسكان في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، حيث أقام فرع المجلس بشمال سيناء ندوة في قاعة الشبان المسلمين بالعريش للتوعية بالمبادرة وحث المرأة على المشاركة الإيجابية فيها، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومكلفات الخدمة العامة بالمحافظة.

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وتناولت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومى للسكان في المحافظة، شرح الهدف من المبادرة، وهو: الاهتمام ودعم صحة المرأة من خلال الاكتشاف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى، والتقييم والعلاج من خلال مراكز العلاج المنتشرة في المحافظة ضمن محافظات الجمهورية.. كما تمت التوعية بالفئات المستهدفة من المبادرة، والإعلان عن الخدمات المقدمة من خلال المبادرة، والتوعية بأهمية الفحص الذاتى للثدى، وتدريب الحاضرات في الندوة على كيفية الفحص شهريًا في المنزل، والتوعية بمراكز وفرق الفحص على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

يذكر أنه تقرر تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة في محافظة شمال سيناء اعتبارا من بعد غد السبت الموافق 7 ديسمبر الجارى بهدف الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، وتستهدف جميع النساء فوق 18 عامًا ودون حد أقصى.. كما أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية وبالمشاركة المجتمعية من أجل صحة المرأة المصرية.

وسبق إعلان مديرية الصحة في المحافظة أن المبادرة الرئاسية تستهدف 132761 سيدة وفتاة في شمال سيناء، حيث تشمل التوعية والكشف على الأمراض غير السارية وأورام الثدى من خلال 43 فريقا على مستوى المحافظة، كما تم توفير كل المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لبدء تنفيذ المبادرة وتوزيعها على كل الوحدات الصحية المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.