شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: المباني غير المتصالح عليها ستتم إزالتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، مراجعة موقف تقنين الأراضي وكيفية التيسير على المواطنين وزيادة عدد العقود مع الإسراع بمعدلات التصالح في مخالفات البناء.

وطالب «أبوليمون» المواطنين الراغبين في إجراءات التصالح بسرعة التقديم قبل انتهاء المدة المحددة في 8 يناير المقبل، ولتسهيل الإجراءات يتم الاكتفاء بتقديم أوراق الملكية وأي مستند يدل على المخالفة.

وأكد محافظ المنوفية أن جميع المباني التي لن يتم التصالح عليها ستتم إزالتها بعد انتهاء المدة المحددة.