اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الاستئناف" تسترد 270 مليون جنيه من صلاح دياب ومحمود الجمال نظير التصالح.

"الاستئناف" تسترد 270 مليون جنيه من صلاح دياب ومحمود الجمال نظير التصالح

البنك الدولى: تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بنهاية 2019

الحكومة: بروتوكول لإعداد خريطة استثمارية للمحاجر والملاحات لحوكمة تأجيرهما

مقتل 3 عناصر إرهابية بسيناء بحوزتهم قنابل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة Advertisements

مدرسة صربية تخصص مشروعات فصولها الدراسية لحضارة مصر القديمة والمعاصرة

وزير النقل: لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات.. ولن نسمح لأحد الركوب بدون تذكرة

ضبط 3 أطنان مخدرات قبل تهريبها عبر محور قناة السويس

محافظ الجيزة: إيقاف تراخيص البناء بهضبة الأهرام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد

الأرصاد: غدا طقس دافئ.. وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 23 درجة

مران الأهلي قبل مواجهة الهلال..فايلر يحدد الجمل التكتيكية في محاضرة ١٥ دقيقة

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