شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تكليف 100% من الأطباء المتقدمين لحركة تكليف سبتمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزارة الصحة والسكان، على تكليف 100% من الأطباء المتقدمين لحركة تكليف سبتمبر 2019 وإلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

وأوضحت الوزارة، أن الأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف في المواعيد المحددة يمكنهم التقدم في حركة التظلمات المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، أو مع حركة التكليف القادمة مارس 2020، وذلك طبقاً لقانون التكليف.

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وأضافت الوزارة ، أن يوم الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري سيشهد عقد يوم تعريفي للأطباء “orientation day” حيث سيتم عمل محاضرات تعريفية لشرح قواعد التدريب ببرنامج الزمالة المصرية، وشرح آليات التدريب والتقييم بالإضافة إلى محاضرات أخرى عن الأسس التعليمية لمنظومة التدريب foundation”"، لافتة إلى أنه من المقرر القيام بجولة للأطباء بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "مقر الزمالة المصرية" للتعرف على قاعات التدريب النظرية والإكلينيكية.

وأشارت الوزارة إلى بدء تدريب جامعة هارفارد لأول دفعة من مدربي الزمالة المصرية يوم الإثنين الموافق 16 من ديسمبر الجاري، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "مقر الزمالة المصرية"، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الزمالة المصرية فى وقت سابق .