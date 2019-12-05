شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تتمسك بوجود نظام للتكليف الجديد مكتوب بعد لقائين بقيادات "الصحة" والان مع تفاصيل الخبر
وتم اللقاء بديوان عام الوزارة حضره من قيادات الوزارة د.احمد محي ود.سحر حلمي وحضر من النقابة د.ايهاب الطاهر الأمين العام ود.ابراهيم الزيات ود.كريم مصباح عضوا مجلس النقابة ود.احمد صفوت من نقابة القاهرة .
كما حضر من ممثلي شباب الأطباء د.محمد طه ود.عمرو عبدالراضي، وعرض ممثلو الوزارة البنود الموجودة بالنظام الجديد المزمع تطبيقه وعرض ممثلو النقابة والشباب المشكلات الموجودة بالنظام الجديد وعلي رأسها عدم وجود نظام مكتوب متوافق عليه يغطي جميع التفاصيل.
وتم الاتفاق علي إدراج بعض التعديلات علي النظام وكتابة النظام بصورة متكاملة وإرساله للنقابة في مخاطبة رسمية اليوم، ولم يتم إرسال الخطاب الي النقابة حتي الآن، وما زالت النقابة على موقفها بعدم إمكانية الموافقة إلا بعد وجود نظام مكتوب ومتوافق عليه وسوف نوافي الأطباء بأي مستجدات أو مخاطبات تصل للنقابة.
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