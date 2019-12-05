شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: غلق 79 صيدلية وتحرير 125 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم عمل غلق إدارى لعدد 79 صيدلية، لعدم وجود مدير، كما تم تحرير 125 محضرًا لصيدليات بالمحافظة، بالإضافة إلى صدور قرارين بإلغاء تراخيص مؤسستين صيدليتين، وصدور 27 قرارًا بالترخيص لصيدليات جديدة.

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل الوزارة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بالمديرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.