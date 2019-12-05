شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: سقوط طائرة خلال تنفيذ طلعة تدريبية بسبب عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، إنه في إطار النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 5 / 12 / 2019 وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب، حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، وجارٍ تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة.

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