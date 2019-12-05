شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل الدولية» تقيم حفل استقبال لوزراء العمل في 54 دولة باجتماع أبيدجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام غاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، حفل استقبال على شرف وزراء العمل في 54 دولة يمثلون «الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في الاجتماع الإقليمي الأفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، وكان في مقدمة المدعوين وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان.

كما شارك في الحفل أكثر من 400 مندوب وخبير من عالم العمل، ويناقش الاجتماع الإقليمي الأفريقي الذي يستمر حتى السبت المقبل، مستقبل العمل في أفريقيا، فضلا عن التقدم الذي حققته البلدان الأفريقية خلال السنوات الأربع الماضية فيما يتعلق بتنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وستتم هذه المراجعة استناداً لإعلان أديس أبابا لعام ٢٠١٥ والتقرير الأخير لمدير عام منظمة العمل الدولية.

وسيكون تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية أمام الاجتماع بمثابة توصيات سياسية لا غنى عنها لتحقيق معدلات نمو تشمل الجميع، ولتحقيق تقدم اجتماعي في أفريقيا، ومن المقرر أن تخرج الاجتماعات بخطة عمل للقارة الأفريقية للسنوات العشر المقبلة.