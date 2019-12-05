شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يكرم فرق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الطبية المشاركة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي «حملة ١٠٠ مليون صحة» لطلبة الفرقة الأولى بجامعة الزقازيق، وفرع جامعة الأزهر بمحافظة الشرقية، لأدائهم المتميز خلال فعاليات الحملة، وتحقيق نسبة فحص للطلبة أكثر من ١٠٠٪ بالجامعة.

وبحسب بيان، الخميس، قدم وكيل الوزارة لهم الشكر على المجهود المبذول خلال فترة المبادرة، وقام بمنحهم شهادات تقدير، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لصالح الأهالي والمواطنين بالمحافظة خلال المبادرة الرئاسية القادمة، وتقديم الخدمة الطبية بشكل عام، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والازدهار.

جدير بالذكر أن فرق المبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية قامت بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإجراء المسح الطبي لـ ٤٠٢٨٥ طالب بالفرقة الأولى بكل من جامعة الزقازيق، وجامعة الأزهر، والمعهد الفني الصحي، وذلك بعد بلوغهم سن ١٨ سنة وإدراج أسمائهم على السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين، وتم تحويل ٤٣ طالبًا منهم لمركز علاج الفيروسات الكبدية بالأحرار لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

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وبدأ العمل بجامعة الزقازيق بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨ حتى ٢٠١٩/١٠/٢٩، من خلال ٦ فرق طبية بالكليات المختلفة، ومستشفى الطلبة في بداية العمل وتم تقليصهم بالتدريج، وبلغ إجمالي ما تم فحصهم ٣٣٤٥٤ طالبًا بالجامعة بنسبة فحص ١٠٠.٦%، وتم تحويل ٣٦ حالة إيجابية لمستشفى الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي ( PCR ) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع.

كما بدأ العمل بجامعة الأزهر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٥ حتى ٢٠١٩/١٩/٢٨، من خلال فرقتين طبيتين بالكليات المختلفة بفرع الزقازيق، والأقاليم بالديدامون، والعاشر من رمضان والقرين، وبلغ إجمالي ما تم فحصهم ٥٩١٨ طالبًا المسجلين بالجامعة، وتم تحويل ٧ حالات إيجابية لمستشفى الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي ( PCR ) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع .

وجرى فحص ٩٢٣ طالبًا المسجلين بالمعهد الفني الصحي بالزقازيق من خلال فرقتين طبيتين لمدة ٣ أيام بدءًا من ٢٠١٩/١٠/٢٣، ولم تظهر أي حالات إيجابية.

وتولت أيضاً فرق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة الشرقية فحص ٣٧٧٦٤٨٠ مواطنًا بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية والتى بدأت أول مارس ٢٠١٩ واستمرت لمدة شهرين ونظراً للإقبال المتزايد وجهت معالي وزيرة الصحة والسكان باستمرار أعمال المبادرة وفحص المواطنين في مركز صحة أسرة بكل إدارة صحية بالمحافظة للمصريين وغير المصريين مروراً بفحص طلبة وطالبات الجامعات الجدد المستهدفين.