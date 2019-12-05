شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تراخيص البناء بهضبة الأهرام الصادرة قبل قرار الوقف سارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة، أن تراخيص البناء بهضبة الاهرام، بحى الهرم، الصادرة، قبل قرار محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لا يشملها القرار الذى نص على إيقاف البناء بمنطقة هضبة الأهرام لمدة 6 شهور قابلة للتجديد.

وأضافت المحافظة أن القرار لا يشمل ايقاف التراخيص التى صدرت والتى يتم البناء بها حاليا بمنطقة الهضبة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر قراراً بإيقاف إصدار تراخيص البناء بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام ( هضبة الأهرام ) وذلك لمدة ستة أشهر وقد جاء قرار محافظ الجيزة عقب موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة .

و جاء قرار المحافظ بالتزامن مع أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة بالكامل بإعتبارها أحد المناطق المجاورة للمتحف المصرى الكبير المقرر إفتتاحه العام المقبل .

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ووجه المحافظ رئيس حى الهرم بالمتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم القيام بأعمال بناء مخالفة مع سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفة فى حينها .