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سامح شكرى ورئيس وزراء ايطاليا يبحثان الأزمة الليبية وقضية سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس وزراء إيطاليا "جوزيبى كونتى" في مقر رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم بزيارة ثنائية للعاصمة الإيطالية ، كما تم التطرق لأهم التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة الليبية وقضية سد النهضة.

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري نقل في مستهل اللقاء تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء الإيطالي، ومدى الأهمية التي يعلقها سيادته على تطوير العلاقات بين البلدين.

وأوضح حافظ، أن اللقاء قد تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية في شقها السياسي والاقتصادي وسُبل تطويرها في ظل العلاقات التاريخية والخاصة التي تربط بين البلدين.

 

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