شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى : نشكر مصر رئيسا وشعبا على دورها العظيم تجاه قضيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دياب اللوح السفير الفلسطينى ، إن إسرائيل لاتريد للشعب الفلسطيني أن يقيم دولته على أرضه رغم الحصول على قرار دولي باعتراف دولي بدولة فلسطين، مضيفا :" نحن ما نريده الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس الشرقية لا نريد دولة بدون غزة ولانريد عاصمة القدس وإنما القدس هي العاصمة".

وأضاف اللوح ، خلال كلمه له في فاعليات الندوة التي تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين لمناقشة مصير الدولة الفلسطينية في أعقاب القرار الأمريكي بشرعنة الاستيطان والدور العربي فى دعم الدولة الفلسطينية :"هنا في مصر أشعر انني في بيتي ، وأتقدم من خلال هذه المنصة بالتحية لكل الأسرى والمعتقليين الفلسطينين داخل المعتقلات الإسرائيلية، أؤكد أننا لن نوقع اتفاقا مع إسرائيل دون الإفراج عن جميع الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية".

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وتابع اللوح قائلا : هناك مدن كغزة تكاد أن تكون من أقدم المدن في التاريخ ، حينما نتحدث من أرض القاهرة لابد من الحديث عن رعاية مصر للكفاح العربي الفلسطيني المستمر ولابد أن نقف إجلالا لدفاع مصر المستمر عن القضية الفلسطينية، فكل المواقف التاريخية تؤكد ذلك، مصر قدمت الشهداء والجرحى والأسرى ولازالت تقدم الكثير والكثير لذا نتقدم بكل الشكر رئيسا وشعبا لمصر ودورها العظيم تجاه القضية الفلسطينية".