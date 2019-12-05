شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: سقوط طائرة أثناء تنفيذ أحد الطلعات التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، إنه فى إطار النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 5 /12/ 2019 وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب، حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بمظلة، وجارى تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة.

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