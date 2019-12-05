شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تقرر نقل سوق الأدوات الطبية من قصر العنيى إلى سوق المواردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيده زينب، أن الحى بدأ وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية جيهان عبد المنعم فى أعمال تطوير مول المواردى بجانب مترو الانفاق السيدة، استعدادًا لنقل محلات الأدوات الطبية بالكامل من شارع القصر العنيي وتغيير النشاط حتي يعود المظهر الجمالي لشارع القصر العنيى، واسترجاع القاهرة الفاطمية خالية من الضوضاء والإشغالات.

وأضاف رئيس حى السيدة زينب، أنه لا يجوز لمحل طوله متر في عرض متر يتسبب فى إشغالات 20 متر خارج المحل ويعوق حركة سير المواطن على الرصيف وتشوية المنظر الجمالي للعقارات الحضارية بشارع القصر العني، إلي جانب ازدحام الشوارع بسيارات النقل الثقيل لتفريغ وشحن الأدوات الطبية، كما سيتم السيطرة على ظاهرة تحويل بعض المساكن، مع تغريم من يحول مسكنه إلي سكن إدارى أو كمخازن.

وأكد أن من حول مسكنه أو باعه لشركات الأدوات الطيبة يتم تغريمهم ووقف نشاطهم، وهناك حالات تم تشميع بعض الشقق المنزلية لمخالفة النشاط وتغيره من سكني لإدارى أو كمخازن.