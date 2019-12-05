شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن حدوث تجويف داخلى محدود بالرصيف رقم 1 والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الشركة فى بيان لها أنه أثناء قيام شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت ) بتنفيذ أعمال تطوير محطة الحاويات رقم 1 بميناء دمياط لصالح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البري و البحري قد حدث فتح لإحدى الخلايا المكونة للرصيف رقم 1 بالمحطة مما أدى الى حدوث تجويف داخلي محدود داخل الرصيف وتم احتوائه على الفور وجاري أعمال الإصلاح بمعرفة الشركة المنفذة.
وأضاف بيان ميناء دمياط أن ذلك لم يؤثر على حركة الملاحة أو التراكي بالميناء نهائيا خاصة وان الرصيف جاري تطويره ولايتراكي عليه اي سفينة حالياً.
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