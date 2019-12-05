الأوقاف: اعتماد 36 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة من أعضاء هيئة التدريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. محمد علي هريدي الصعيدي عضو اللجنة العلمية الدائمة الجيزة 2. عبد الباسط محمد خلف عبدالحميد أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر القاهرة 3. أحمد إبراهيم محمد علي أستاذ مساعد بكلية البنات بالعاشر من رمضان الشرقية 4. خالد سعيد أحمد البسيوني أستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة الجيزة 5. أحمد إسماعيل حسن يونس مدرس بكلية الدراسات بنين بدسوق البحيرة 6. محمد محمد محمد علي ذكري مدرس بكلية أصول الدين بطنطا الإسكندرية 7. محمود محمد محمود حليمة مدرس بكلية القرآن الكريم بطنطا المنوفية 8. أحمد سيد شحاتة محمد مدرس بكلية أصول الدين بأسيوط المنيا 9. عبد الفتاح عبد الستار محمد العشماوي مدرس بكلية اللغة العربية بالقاهرة القاهرة 10. هاني عمر محمد غانم مدرس مساعد بكلية الدراسات جامعة الأزهر بدمياط الغربية 11. عماد حمدي إسماعيل فراج مدرس مساعد بكلية الدراسات بنين بدسوق كفر الشيخ 12. أحمد محمد على زبيدة مدرس مساعد بكلية الدراسات بنين بدسوق كفر الشيخ 13. حسني إبراهيم محمد محمد يوسف مدرس بكلية الدراسات بدسوق كفر الشيخ 14. حمادة رشاد مبروك عيد السيد مدرس مساعد بكلية الدراسات بدسوق كفر الشيخ 15. خميس محمد رجب محمد عامر مدرس مساعد بكلية الدراسات بدسوق كفر الشيخ 16. أحمد محمد علي علي شريف مدرس مساعد بكلية الدراسات بدسوق كفر الشيخ 17. محمد محمود إبراهيم حفني مدرس بكلية الدراسات بالقاهرة الفيوم 18. محمد سيد علي عبد الرازق مدرس مساعد بكلية اللغة العربية بالقاهرة الفيوم 19. محمد محمد بيومي غازي البربري مدرس مساعد بكلية الدراسات بدسوق القاهرة 20. محمد فضل محمود نور الدين مدرس مساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة الجيزة 21. حسني محمد أحمد جاد الرب موجه بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الجيزة 22. أحمد العوضي محمد أبو النجا باحث شرعي بدار الإفتاء المصرية القاهرة 23. أحمد السيد مكي أحمد وكيل معهد بنين جرجا الثانوي سوهاج 24. ناصر رزق عبد الفتاح عبد الصمد موجه قرآن كريم بالأزهر الشريف الجيزة 25. علي ابراهيم الدسوقي علي كبير باحثين بالأزهر الشريف الشرقية 26. السيد محمد عبد المطلب محمد موجه وخبير بالأزهر الشريف الجيزة 27. أشرف محمد حسانين أحمد مدرس علوم شرعية القاهرة 28. إبراهيم سيف أحمد السؤالي عميد كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة القاهرة 29. أحمد جمعة أحمد نصار وكيل كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط المنوفية 30. تامر فوزي كامل الشناوي مدرس مساعد بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الغربية 31. محمود حسن محمود مصطفى عامر مدرس بكلية أصول الدين بطنطا الإسكندرية 32. محمد قاسم محمود المنسي أستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة الجيزة 33. أحمد حمدي أحمد علي باحث بمجمع البحوث الإسلامية الجيزة 34. باهر محمد صابر نصر مصحح لغوي بمجمع البحوث الإسلامية الجيزة 35. هلال محمد عبد الفضيل أحمد معلم أول لغة عربية بالتربية والتعليم الجيزة 36. محمد عباس اصنعي محمد مدرس بالتربية والتعليم بالمنيا المنيا

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