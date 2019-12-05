شكرا لقرائتكم خبر عن ندب محمد غانم رئيسا للإدارة المركزية للجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارا بندب محمد غانم رئيسا للإدارة المركزية للجامعات الخاصة. يذكر أن غانم شغل وظيفة مدير عام الجامعات الخاصة ، وحصل على الماجستير المهني في إدارة الأعمال الحكومية ضمن البرنامج القومي لإعداد الكوادر والقيادات الإدارية الشابة بالدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ندب محمد غانم رئيسا للإدارة المركزية للجامعات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.