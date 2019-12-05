شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: توفير معاشات الدفعة الرابعة بقيمة 129 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة "خلف الزناتى" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال اجتماعها، توفير 129 مليون، و692 ألف، و458 جنيها قيمة الدفعة الرابعة من المعاشات المخصصة للأعضاء والورثة خلال العام الحالى.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن عد الاعضاء المستحقين 259 ألف و973 عضو، بقيمة 89 مليون، و950 ألف، و658 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألف و710 بقيمة 39 مليون، و741 ألف، و800 جنيهاً.
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