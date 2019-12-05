شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات الحسم فى مجلس المحافظين.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تكليفات الحسم فى مجلس المحافظين.. المجلس يستعرض تعليمات الرئيس فى أول اجتماع له بعد التعديل.. مدبولى يكلف بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائى والمخالف ويشدد على ضرورة التواصل مع المواطنين.. ويؤكد: تعيين نواب شباب مبادرة مهمة اتخذتها القيادة السياسية ونجاحها مهمة المحافظين.

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ـ تكليفات الحسم فى مجلس المحافظين.. المجلس يستعرض تعليمات الرئيس فى أول اجتماع له بعد التعديل.. مدبولى يكلف بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائى والمخالف ويشدد على ضرورة التواصل مع المواطنين.. ويؤكد: تعيين نواب شباب مبادرة مهمة اتخذتها القيادة السياسية ونجاحها مهمة المحافظين

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