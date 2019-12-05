شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مكتب الجامعة العربية بموسكو ينظم يوم المغترب العربى بمشاركة الجاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مكتب جامعة الدول العربية فى موسكو، الخميس، يوم المغترب العربي بمشاركة الجاليات العربية فى روسيا والسفارات العربية حيث شاركت السفارة المصرية فى روسيا ممثلة فى المكتب الإعلامى بجناح تم فيه عرض نمازج من التماثيل والمشغولات التى تمثل مختلف حقب الحضارة المصرية العريقة إلى جانب مطويات سياحية لمختلف المدن المصرية وكتب من انتاج الهيئة العامة للاستعلامات بما في ذلك الإنتاج الأخير " مصر " الذى يصدر بكافة لغات العالم بما فى ذلك اللغة الروسية.

وقد أبدى الحضور اعجابا بكتاب مصر إلى جانب كتب رحلة العائلة المقدسة ومجلة ابنائنا في الخارج وآفاق مصرية وغيرها من الإصدارات التى اكد الحاضرون الرغبة في تلقى نسخها الحديثة أولا بأول.

وحضر المناسبة كل من الوزير مفوض محمد زعزوع والمستشار الإعلامى للسفارة المصرية فى موسكو أيمن موسى.

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