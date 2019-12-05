شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العمل الدولية تقيم حفل استقبال لوزراء العمل بـ 54 دولة فى ابيدجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مدير عام منظمة العمل الدولية، حفل استقبال علي شرف وزراء العمل في 54 دولة يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ 14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في ابيدجان عاصمة كوت ديفوار، وكان في مقدمة المدعوين وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير القوي العاملة محمد سعفان،كما شارك في الحفل أكثر من 400 مندوب وخبير من عالم العمل.

ويناقش الاجتماع الإقليمي الإفريقي الذي يستمر حتي السبت المقبل، مستقبل العمل قي أفريقيا، فضلا عن التقدم الذي حققته البلدان الأفريقية خلال السنوات الأربعة الماضية فيما يتعلق بتنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وستتم هذه المراجعة استناداً لإعلان أديس أبابا لعام 2015 والتقرير الأخير لمدير عام منظمة العمل الدولية.

وسيكون تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية أمام الاجتماع بمثابة توصيات سياسية لا غنى عنها لتحقيق معدلات نمو تشمل الجميع، ولتحقيق تقدم اجتماعي في أفريقيا، ومن المقرر أن تخرج الاجتماعات بخطة عمل للقارة الأفريقية للسنوات العشرة القادمة.

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