شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توافد الزوار على الجناح المصرى بمعرض أرتيجانيو بميلانو للمشغولات اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فعاليات معرض أرتيجانيو دى ڤيرا بمدينة ميلانو الإيطالية وسط مشاركة مصرية متميزة ونجح الجناح المصرى فى لفت انتباه رواد المعرض ونال إعجابهم بسبب التنوع الكبير فى المعروضات والتى شملت مشغولات يدوية وسجاد وخيامية وفنون وحرف متنوعة فضلا عن معروضات البردى والمنتجات ذات الطابع الفرعوني. ويضم الجناح المصرى بالمعرض 50 عارضا من محافظات مصر المختلفة ويقام على مساحة 500 متر مربع. وكان السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا قد افتتح الجناح المصرى فى معرض أرتجيانو دى فيرا وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي. جدير بالذكر أن معرض أرتيجانيو يعد أكبر معرض للحرف اليدوية فى العالم وكان قد اختار مصر دولة الشرف هذا العام ويستمر المعرض حتى التاسع من ديسمبر. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. توافد الزوار على الجناح المصرى بمعرض أرتيجانيو بميلانو للمشغولات اليدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.