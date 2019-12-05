شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس حى الدقى يشهد حفل تسليم شهادات دورة محو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى بالجيزة اليوم الخميس، توزيع الشهادات على الناجحين في دورة محو الأمية بعد إتمام الدورة.

وأكد عبد الفتاح في بيان اليوم، أن ذلك يأتى بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع ملف محو الأمية فى أولويات مهام رؤساء الأحياء والمدن لما له من أهمية كبيرة على تقدم المجتمع.

وقام رئيس حى الدقى، بالإشراف والمتابعة الجادة حتي تحقق النجاح في تحقيق المستهدف لدورات محو الأمية في نطاق الحي من خلال المشاركة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية التي كان له دور كبير من خلال تقديم الحوافز المادية والمعنوية للدارسين.

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