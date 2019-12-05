محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دورًا في إبرام اتفاقية توريد 110عدد من الجرارات الجديدية للسكة الحديد بالاتفاق مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.
وأضاف الوزير، خلال تسلم 10 جرارات جديدة، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي لن يبخل بالجهد لتطوير مرافق النقل، مؤكدًا أن الرئيس يتابع أي صفقات تبرمها الوزارة.
وتابع وزير النل: "بعد انتهاء صفقة شراء 50 جرارًا جديدًا وتأهيل 50 آخرين مع رئيس شركة PRL للجرارات، قال لي لو كل رؤساء العالم زي الرئيس السيسي، الدنيا هتتغير".
كانت هذه تفاصيل خبر كامل الوزير: الرئيس حريص على متابعة أي صفقات تبرمها وزارة النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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