عزة العشماوي: مصر ملتزمة بدعم قضايا حقوق ورفاهية الطفل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، التزام مصر بدعم قضايا حقوق ورفاهية الطفل في قارة أفريقيا، خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي.

جاء ذلك اليوم، خلال الجلسة الختامية للدورة العادية 34 للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) التي عقدت بجمهورية مصر العربية ونظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي اليونيسف وشركاء التنمية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجاري.

وأعربت" العشماوي" عن سعادتها بتنظيم مصر لهذه الفاعلية الهامة والتي تعد من أهم الفرص لتبادل الخبرات بين أبناء القارة الافريقية، واختيارها النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته.

ومن جانبه تقدم السيد جوزيف دايساندا رئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته وأعضاء اللجنة بالشكر والتقدير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة لحفاوة الاستقبال والاهتمام بكافة أعمال اللجنة وتيسير العمل والتنسيق الجيد طوال مدة انعقادها بمصر، قائل " إنه لمن دواعي سروري أن اتوجه بالشكر لهذا البلد العريق بتاريخه وكرمه المعهود وامتناني لجمهورية مصر العربية التي أولت اهتماما خاص بأعمال اللجنة ولم يدخروا جهدا في التنظيم بداية من الاستعدادات وحتى الختام، كي نعمل في ظروف وبيئة عمل ممتازة".

وأشاد "جوزيف دايساندا" بحسن التنظيم وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ، مشيرا إلى أن حرص مصر علي استضافة اللجنة هو أبلغ تعبير عن اهتمام القيادة السياسية بمناصرة قضايا حقوق ورفاهية الطفل في قارة أفريقيا بما لها من خصوصية من أجل أفريقيا جديرة بأطفالها اتصالا بأجندة 2040.

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وأكد "جوزيف دايساندا" على أن المؤتمر يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات مع مصر والتي تعد من الدول الرائدة في مجال حماية الطفل، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل في قلب القارة الافريقية، لافتاً إلى أن نجاح هذه الدورة جاء نتيجة لتضافر كافة الجهود والدعم لإنجاح هذا العمل كما توجه سيادته بالشكر لكافة شركاء التنمية الذين قدموا الدعم الفني والتقني والمادي وعلى رأسهم يونيسف مصر، مؤكدا على السير بخطوات حثيثة بالخبرة المشتركة لإحراز تقدم في مجال حقوق الطفل، مشيرا إلى أنه على هامش انعقاد هذه الدورة تم اعتماد الاحتفال بيوم الطفل الافريقي وذلك يعد التزاما منا بالميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته والتزاماً أيضاً بإنفاذ نصوصه.

كما أعرب رئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل، عن سعادته بمشاركته في الحدث الذي نظمته الحكومة المصرية للاحتفال بمرور ٣٠ عاما علي دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيز النفاذ بالتعاون مع يونيسف مصر، مؤكدًا أن تنظيم مصر لهذا الحدث يعد انعكاس لالتزامها بإنفاذ التشريعات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الأطفال.

وأشار إلي أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية وآليات لحماية الطفل متكاملة تضمن تقديم الخدمات لكافة الأطفال المعرضين للخطر دون تمييز، بسرعة وجودة فائقة، كما أثنى على كافة المبادرات التي تم اطلاقها تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تضمن الوقاية والحماية للأطفال، مشيرًا إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذها المجلس في ملف تمكين الفتيات الأطفال جاء ذلك خلال زيارته لمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة للتعرف علي آليات حماية الطفل المصري المتمثلة في خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، ولجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية سواء اللجان العامة بالمحافظات أو الفرعية بالأحياء والمراكز، بالإضافة إلى عرض الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة في جمهورية مصر العربية 2018 – 2030 .

ويذكر أنه على هامش انعقاد الدورة دارت نقاشات موسعة حول حماية الأطفال في أوقات النزاعات المسلحة وذلك في ضوء اهتمام اللجنة بوجود مقرر خاص بحماية الأطفال من النزاعات المسلحة وذلك في لإطار اطلاق الاتحاد الافريقي لمبادرة "اسكات البنادق" في أفريقيا، وذلك من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على الآمن والاستقرار.

وتجدر الإشارة الي أن اللجنة الافريقية لم تنعقد في مصر منذ عام ٢٠٠٧ وان الدورة ٣٤ انعقدت في القاهرة في الفترة من ٢٥ نوفمبر الي ٥ ديسمبر.