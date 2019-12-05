حقيقة اعتداء ضابط شرطة على طفل بالعامرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخص انتحل صفة ضابط شرطة حال اعتدائه على طفل بمنطقة العامرية محافظة الإسكندرية. كانت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولت خبر "غير صحيح" تضمن صورة ضوئية لأحد الأشخاص ادعى أنه ضابط شرطة حال اعتدائه بالضرب على أحد الأطفال. وأسفرت جهود الأجهزة المعنية عن تحديد مرتكب الواقعة (حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبطه بمحل إقامته؛ وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابها وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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