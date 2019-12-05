لضبط الظواهر السلبية.. "النقل والمواصلات" تشن حملات أمنية بمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات أمنية؛ لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام.

وتمكنت الحملات خلال شهر من ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، ومواقف النقل العام، وأسفرت عن 17 تشكيلاً عصابياً، ضموا 39 متهم، ارتكبوا 17 حادث، وضبط 60 قضية سرقات ونشل.

ونجحت أيضا في إعادة 6 أطفال وفتيات لأهليتهم، وتنفيذ11 ألف و321 حكم قضائي.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.