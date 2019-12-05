للاطلاع على أوجه الرعاية.. وفد حقوق الإنسان يتفقد سجن شديد الحراسة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل قطاع السجون وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لزيارة نزلاء سجن شديد الحراسة بالمنيا.

وخلال الزيارة التقى أعضاء الوفد بعددِ من النزلاء والنزيلات، واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها القطاع للنزلاء لاسيما أوجه الرعاية الصحية، وتفقدوا مبنى العيادات، والمخبز والمطبخ ومبنى التأهيل، والمكتبة وورشة الهوايات والملاعب الرياضية.

Advertisements

وناقش أعضاء الوفد، النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المُقدمة لهم ومدى جودة تجهيزات الغرف المُسكنين بها من الأثاث والمفروشات وانتظام فترات التريض والزيارات، وأشادوا جميعاً بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

وفي نهاية الزيارة، قدم أعضاء الوفد، الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة والاهتمام الذي توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين.

يأتي ذلك استمراراً لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة في كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.