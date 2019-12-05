20 فبراير.. الحكم على 15 متهمًا في قضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، محاكمة 15 متهمًا في قضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، لجلسة 20 فبراير؛ للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.