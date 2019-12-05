بكفالة مالية.. إخلاء سبيل مدير شركة "أبليكس للتخسيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العمرانية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل مدير شركة "أبليكس للتخسيس"، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعدما تمكنت من مصادرة 3675 عبوة من المنتج غير معتمد من وزارة الصحة من داخل الشركة المنتجة بمنطقة الطالبية.

وردت معلومات وتحريات من ضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تداول إعلان تجاري لمستحضر طبي للتخسيس "أبليكس"، على قنوات الفضائية وقيام عدد من الفنانين بالدعاية لذلك المنتج تحت شعار "لو راجل كل"، ويشار بالإعلان وجود تصريح بوزارة الصحة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشركة المنتجة للمستحضر المنوه عنه شركة "تايلاند فارما" الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية، ملك "السيد ح. " بالاستعلام من وزارة الصحة أفادت أن المنتج غير مدرج كعقار بشري، أو مكمل غذائي، وبالاستعلام من المعهد القومي للأغذية أفاد بأن المنتج غير معتمد.

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وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي، ومفتشي التموين، بناء على إذن من النيابة العامة، استهدفت الشركة المشار إلية وتم ضبط "طارق م." 35 سنة، مدير الشركة، مقيم بالمعادي.

وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 245 كرتونة بداخل كل منها 15 عبوة لمنتج "أبليكس"، إجمالي 3675 عبوه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة،

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.