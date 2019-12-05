النيابة تصرح بتشريح جثة شاب أشعل النيران في جسده بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: أمرت النيابة العامة بالجيزة، بتشريح جثة شاب أشعل النار بجسده في منطقة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة، وتسليمه لذويه لدفنه. واستدعت النيابة أهلية المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة. كان قسم شرطة أبو النمرس إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "ع. ش" في العقد الثالث من عمره مصاب بحروق شديدة ولقي مصرعه بعد عدة أيام متأثرا بإصابته بعدما أضرم النيران في جسده.

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