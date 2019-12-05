مصر | نشرة "حوادث الخليج 365": مصرع 3 عناصر إرهابية وعامل يقتل حماه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365": مصرع 3 عناصر إرهابية وعامل يقتل حماه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

"ضربه بشومة".. حبس عامل قتل حماه بسبب خلافات أسرية ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس المتهم ويدعى "أشرف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد قتل حماه "مسن" البالغ من العمر 60 عامًا، بعد ضربه بعصا خشبية "شومة" مما لفظ أنفاسه الأخيرة.

مصرع 3 عناصر إرهابية بسيناء قبل تنفيذهم عمليات عدائية

وتوافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم.

وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة لسجن شديد الحراسة بالمنيا

واستقبل قطاع السجون وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة نزلاء سجن شديد الحراسة بالمنيا.

مجلس الدولة: لا يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت في الأعمال القانونية

وأكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الوظائف الفنية للإدارات القانونية بما تتمتع به من ذاتية وخصوصية وحيدة واستقلالية وطرق محددة لشغلها طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1973، تتأبى شغلها بعقود مؤقتة والتعامل معها كأعمال عارضة أو موسمية، وغير جائز شغل هذة الوظائف بصفة مؤقتة.

