مصر | وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة لسجن شديد الحراسة بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة لسجن شديد الحراسة بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل قطاع السجون وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة نزلاء سجن شديد الحراسة بالمنيا.

وخلال الزيارة التقى أعضاء الوفد بعددِ من النزلاء والنزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزلاء لاسيما أوجه الرعاية الصحية حيث قاموا بتفقد مبنى العيادات وبه أقسام (الإستقبال – العظام – الباطنة – الأسنان) والصيدلية ومعمل التحاليل.. كما تفقد أعضاء الوفد المخبز والمطبخ ومبنى التأهيل وما يضمه من ورش (سجاد – أحذية) والمكتبة وورشة الهوايات والملاعب الرياضية.

وناقش أعضاء الوفد النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المُقدمة لهم ومدى جودة تجهيزات الغرف المُسكنين بها من الأثاث والمفروشات وإنتظام فترات التريض والزيارات، حيث أشادوا جميعًا بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

وقد قدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالإهتمام الذى توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الإجتماعية والإنسانية والصحية، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين.

يأتى ذلك إستمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلًا للإصلاح.