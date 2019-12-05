أخبار مصر | اختتام اليوم الأول للمؤتمر العلمي الأول لطب نفسي الأطفال والمراهقين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام اليوم الأول للمؤتمر العلمي الأول لطب نفسي الأطفال والمراهقين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العلمي الأول لطب نفسي الأطفال والمراهقين والذي تنظمه الأمانة العامة للصحة النفسية بمدينة سوهاج تحت عنوان "الاحتياجات والفرص المتاحة".

شمل اليوم محاضرات علمية عن الجديد في أدوية طب نفسي الأطفال وكيفية التعامل مع غضب الأطفال واضطرابات الأكل والمشاكل السلوكية لدي الأطفال والمراهقين.

افتتحت المؤتمر الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة للصحة النفسية، والدكتورة ايمان جابر، مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمود فهمي منصور، نقيب أطباء سوهاج، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بمشاركة أساتذة الجامعات المختلفة وحضور أكثر من 300 طبيب، على ان يستكمل المؤتمر أعماله غد الجمعة 6 ديسمبر.