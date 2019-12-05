أخبار مصر | تعرف على التهم المنسوبة لـ عبدالله رشدي في تحقيقاته أمام الأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التهم المنسوبة لـ عبدالله رشدي في تحقيقاته أمام الأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم "الخليج 365" من مصادر مطلعة، أن الشيخ عبدالله رشدي الداعية الإسلامي وإمام مسجد علي بن أبي طالب بمصر الجديدة، يواجه في تحقيقاته مخالفات حول غيابه عن المسجد، والظهور عبر الشاشات دون تصريح مسبق من وزارة الأوقاف.

وأكد مصدر، أن الشيخ علاء شعلان مدير التفتيش بالوزارة، رفع مذكرة لشيخ صبري ياسين وكيل الوزارة للتحقيق فميما نسب إليه من تحقيقات.