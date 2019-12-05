أخبار مصر | تعرف على التهم المنسوبة لـ عبدالله رشدي في تحقيقاته أمام الأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التهم المنسوبة لـ عبدالله رشدي في تحقيقاته أمام الأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علم "الخليج 365" من مصادر مطلعة، أن الشيخ عبدالله رشدي الداعية الإسلامي وإمام مسجد علي بن أبي طالب بمصر الجديدة، يواجه في تحقيقاته مخالفات حول غيابه عن المسجد، والظهور عبر الشاشات دون تصريح مسبق من وزارة الأوقاف.
وقال الشيخ عبدالله رشدي إمام وخطيب بالأوقاف، إن الأزهر لم يقل "نتبرأ من الشيخ عبدالله رشدي"، ولكن قال: الشيخ عبدالله رشدي آراؤه تعبر عنه، شأنه كشأن كل العلماء الذين تخرجوا في الأزهر وهذا حق فآرائي لا تعبر إلا عني، كشأن بقية العلماء الذين تخرجوا من الأزهر فآراؤهم تُعَبِّرُ عنهم، إلا إن صدر تكليف خاص بالتمثيل في قضية معينة.
وأكمل: وهذا أيضًا صحيحٌ، فأنا أتحدث باسمي وليس باسم أحد آخر، لكنني من منسوبي وزارة الأوقاف وأقوم بأداء رسالتي الدينية في أوقات العمل والحمد لله وفق خُطَّةِ الوزارة في ذلك.
وأكد مصدر، أن الشيخ علاء شعلان مدير التفتيش بالوزارة، رفع مذكرة لشيخ صبري ياسين وكيل الوزارة للتحقيق فميما نسب إليه من تحقيقات.
وقال الشيخ عبدالله رشدي إمام وخطيب بالأوقاف، إن الأزهر لم يقل "نتبرأ من الشيخ عبدالله رشدي"، ولكن قال: الشيخ عبدالله رشدي آراؤه تعبر عنه، شأنه كشأن كل العلماء الذين تخرجوا في الأزهر وهذا حق فآرائي لا تعبر إلا عني، كشأن بقية العلماء الذين تخرجوا من الأزهر فآراؤهم تُعَبِّرُ عنهم، إلا إن صدر تكليف خاص بالتمثيل في قضية معينة.
وأضاف "رشدي" عبر صفحته على "فيسبوك": لم تقل الأوقاف: نتبرأ من الشيخ عبدالله رشدي، وإنما قالت: الشيخ عبدالله رشدي لا يتحدث باسم الوزارة وإنما باسمه فقط.
وأكمل: وهذا أيضًا صحيحٌ، فأنا أتحدث باسمي وليس باسم أحد آخر، لكنني من منسوبي وزارة الأوقاف وأقوم بأداء رسالتي الدينية في أوقات العمل والحمد لله وفق خُطَّةِ الوزارة في ذلك.