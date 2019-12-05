شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالرازق يحذر من عقوق الوطن: له بر مثل الوالدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، من نشر الشائعات والاخبار غير صحيحة عن الوطن، دون تبين كما أمرنا الله في القرآن الكريم، مشيرا إلى أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مسيء للوطن تعرضك لسؤال من الله.

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «الوطن له حق مثل بر الوالدين، ومن يسىء له ارتكب عقوق للوطن، وهذا له جزاء عند الله».