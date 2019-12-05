شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» أمام 54 دولة في «الإقليمي- الأفريقي»: نمر بنهضة تنموية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ 14 لمنظمة العمل الدولية، في أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، إن مصر تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وإن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرًا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت.

وأضاف «سعفان» في كلمة مصر أمام الاجتماع الذي يضم ممثلي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» 54 دولة إفريقية، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية، إن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018، واحتلت المرتبة الأولى في معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو 6.5%، ووصلت نسبة البطالة حاليا إلى 7.8% من قوة العمل البالغة 28 مليون فرد، بعد أن كانت 13.2% في عام 2013، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 4.2% في شهر أكتوبر الماضي.

وشدد «سعفان» أن مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي لن تدخر جهدًا في دعم القضايا التي تهم القارة الإفريقية على كافة المستويات، لاسيما فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أن الاستثمارات الأجنبية هي قاطرة لا غنى عنها للاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية والتي بدورها سوف تعمل على زيادة فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الانتاجية وتقوية مساهمة الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي.

كما أكد أن قارتنا الإفريقية بما تمتلكه من موقع جغرافي فريد وموارد طبيعية وبشرية هائلة مع إرادة سياسية ورؤية واضحة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

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وذكر «سعفان» أن مصر وضعت الرعاية الصحية للمواطن المصري في صدر أولوياتها، وتجلى ذلك في المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) للقضاء على (فيروس سي) والكشف عن الأمراض غير السارية، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات ذات الصلة، فضلا عن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقي من (فيروس سي)، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر في هذه المبادرة.

واستطرد قائلًا إنه في مجال التعليم، أعلنت الحكومة المصرية 2019 عامًا للتعليم في مصر باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا باعتباره السبيل الأمثل للنهوض بالأمة وانطلاقها إلى آفاق المستقبل، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات، كمبادرة علماء من مصر لتقديم حلول تكنولوجيا اقتصادية قابلة للتنفيذ وغيرها من المبادرات ذات الصلة.

وأوضح «سعفان» أن الحكومة المصرية أدركت أهمية إرساء بيئة تشريعية تسهم بشكل فعال في عملية الإصلاح الاقتصادي، فكان لازما تطوير التشريعات ذات الصلة بعالم العمل، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ولائحته الداخلية.

وأشار إلى أنه حرصًا من وزارة القوى العاملة المصرية على وجود تنظيمات نقابية قوية، فقد تم تعديل بعض أحكام هذا القانون ليتيح مزيد من المرونة في تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، كما انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد الذي استحدث العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة آمنة تشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

وقال إنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية، الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتماشيًا مع الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعلى استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، وعلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، فلقد استحدثت وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين بديوان عام الوزارة، كما تم بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم أسرهم ( 2018 – 2025)، التي تهدف إلى القضاء الفعال على عمل الأطفال بكافة أشكاله.

وأكد أنه يجب الاعتراف بأن الثورة التكنولوجية أدت إلى تطور غير مسبوق في الإنتاج والسلع مقابل تقلص في أعداد العمالة جراء استبدالها بالآلة والرقمنة الكلية للمصانع، الأمر الذي سينجم عنه إلغاء ملايين من الوظائف والاستغناء عن جزء مهم منها، وظهور أنماط جديدة من الأعمال وخلق علاقات عمل غير تقليدية تؤثر على العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاث، وهنا يجب الإشارة إلى أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وتبادل الخبرات وتطوير كافة الآليات التي تنظم علاقات العمل.