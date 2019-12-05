شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد دعمه لشعب السودان الشقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بياناً لدعم شعب السودان، أكد فيه أن السودان الشقيق امتداد طبيعي وجغرافي لمصر، وأن عمال مصر ومنظماتهم النقابية يتابعون باهتمام بالغ الأحداث لكونهم جزء لا يتجزأ من شعبي وادي النيل القائم على الروابط التاريخية العريقة.

وجاء بالبيان: «أن العلاقات النقابية الراسخة بين البلدين والقائمة على التشاور والتنسيق المشترك في كافة المحافل الإقليمية والدولية كانت وستظل الداعمة للجهود الدبلوماسية الرسمية محليا وخارجيا، وذلك منذ تأسيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية في ستينات القرن الماضي وإنشاء الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مارس 1956، إضافة إلى كونهما عضوان فاعلان في منظمتي العمل العربية والدولية» .

وأوضح البيان، إن عمال مصر ومنظماتهم النقابية وهم يتابعون ما يجري في السودان الشقيق من إصلاحات جوهرية تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والتصدي لمحاولات التدخل الخارجي، فإنهم يشيدون بالجهود التي يشارك فيها عمال السودان الشرفاءن ويؤكدون على أهمية الدور الوطني الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الذي يمتلك من الخبرات والممارسات الوطنية عبر التاريخ، وأنهم قادرون على الوقوف بجانب الحكومة الحالية بالعلم والعمل والإنتاج نحو بناء مستقبل أفضل للسودان الشقيق.