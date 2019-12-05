شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة الصياد المفقود في حادث احتراق مركب صيد بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت أجهزة البحث بالبحر الأحمر، على جثة طافية فوق المياه جنوب مدينة رأس غارب، وتبين أنها للصياد المفقود في حادث غرق واحتراق مركب الصيد الأمير التي اصطدمت بأحد خطوط البترول بخليج جمشة.

وبفحص الجثة من قبل طاقم اللنش، تبين أنها للمدعو على حسنين حسن حبيش، البالغ من العمر 64 عاما.

تم إبلاغ السلطات المختصة، ونقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة بالبحر الأحمر.

وكانت مركب صيد قد تحركت من مدينة السويس، في رحلة صيد بالبحر الأحمر، وفي الساعة الثانية، صباح الثلاثاء، تعرضت للغرق، بالكيلو 80 بمنطقة «جمشة» جنوب مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، بسبب انفجار اسطوانة غاز، كانت على متن المركب، نتيجة «تسريب».

Advertisements

كانت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع الناجين في حادث احتراق مركب صيد «الأمير» الذي اصطدم بأحد خطوط البترول بمنطقة جمشة شمال الغردقة قد كشفت عن وجود أحد الصيادين مفقود في الحادث ولم يكن ضمن المصابين أو الناجين من الحادث، ولم يتم العثور عليه.

و بدأت النيابة بإشراف المستشار نبيل أبوزينة المحامي العام لنيابات البحر الأحمر تكليف نيابتي رأس غارب والغردقة بالتحقيق في الحادث وسماع أقوال المصابين والناجين حول ملابسات وأسباب الحادث.

حيث أكد الناجون أنهم فوجئوا باشتعال النيران بالمركب في الساعات الأولى فجرا بالقرب من أحد خطوط البترولن وأنهم قاموا بالسباحة لنحو ٦ ساعات متواصلة حتى تمكنوا من الوصول للشاطئ، وأن أحد اللنشات تمكن من مساعدة عدد من المصابين للوصول للشاطئ.

وقررت النيابة الاستعلام عن تصاريح الإبحار والصيد وترخيص العمل للمركب، فيما صرحت النيابة بدفن جثة الصياد المتوفي أحمد الخولي، ٨٧ عاما، وتسليمها لأسرته وطلب التحريات حول أسباب وملابسات الحادث.

كان شخص قد لقي مصرعه وأصيب ٨ آخرين في حادث اصطدام مركب صيد بخط بترولي واحتراقها بمنطقة جمشة.