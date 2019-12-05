شكرا لقرائتكم خبر عن 148 مليون جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الأدبية خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة المالية إن الإدارة العامة لجمارك الأدبية، برئاسة السيد عطية السروجى، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأدبية، أفرجت خلال شهر أكتوبر 2019 عن مشمول 432 شهادة جمركية برسم الوارد النهائى.

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وأضافت الوزارة في بيان، الخميس، أن أغلب البضائع الواردة كانت عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف- قطع غيار ثلاجات- مراوح) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار للتليفون المحمول، مشيرة إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات قد بلغت حوالى 17 مليونًا و822 ألفًا و282 جنيهًا، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 116 مليونًا و191 ألفًا و838 جنيهًا.

وأوضحت أن الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية قد بلغت 14 مليونًا و535 ألفًا و580 جنيهًا، مشيرة إلى أنه بذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى 147 مليونًا و909 آلاف و700 جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تصدير مشمول 4 بيانات جمركية صادر نهائى عبارة عن سيلاج ذرة- دريس برسيم- يوريا، وسداد رسم صادر بمبلغ 593 ألفًا و186 جنيهًا خلال نفس الفترة.