شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. مقتل 3 عناصر إرهابية بسيناء بحوزتهم قنابل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مقتل 3 عناصر إرهابية بسيناء بحوزتهم قنابل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة.

"الاستئناف" تسترد 270 مليون جنيه من صلاح دياب ومحمود الجمال نظير التصالح

تمكنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، عضو مجلس القضاء الأعلى، بعد التحقيقات التى باشرها المستشار خالد عبد الرحمن قاضي التحقيق، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية شركة وادى صن ست هيلز للاستثمار من استرداد مبلغ مائتى وسبعين مليون جنيه من كل من صلاح دياب ومحمود الجمّال نظير التصالح عن التهم المنسوبة إليهما.

رئيسة مجلس النواب الأمريكى: ستتم مساءلة ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، اليوم الخميس، إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

أمطار غزيرة وطقس غير مستقر فى لبنان.. صور وفيديو

فى الوقت الذى تسود أجواء من عدم الاستقرار الشارع السياسي اللبنانى بسبب استمرار التظاهرات، يعانى أيضا لبنان من عدم استقرار فى الأحوال الجوية والطقس، إذ تسود لبنان أجواء غير مستقرة وانخفاض درجات الحرارة، وتساقط الأمطار التى تصل لحد السيول على عدة مناطق فى بلاد الأرز.

حفل الاتحاد الأفريقى السنوى لعام 2019 فى الباتروس سيتادل بالغردقة

أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" أمس القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الحفل السنوى للاتحاد والذى سيقام يوم 7 يناير 2020 بمنتجع الباتروس سيتاديل سهل حشيش بالغردقة مصر.

مصرع 26 شخصا فى انهيارات أرضية بشمال غرب بوروندى

قالت وزارة الأمن فى بوروندى، اليوم الخميس، إن الانهيارات الأرضية فى منطقة سيبيتوك بشمال غرب البلاد تسببت فى مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة سبعة.

البنك الدولى: تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بنهاية 2019

توقع البنك الدولى، اليوم الخميس، أن تصل تدفقات تحويلات أموال المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار بنهاية عام 2019، لتحتل بذلك مصر المرتبة الخامسة كأعلى المستفيدين من التحويلات على مستوى العالم.

الحكومة: بروتوكول لإعداد خريطة استثمارية للمحاجر والملاحات لحوكمة تأجيرهما

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع المجلس الاجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر برقم 17 لسنة 2019، حيث عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقريرأً حول عدد المتقدمين للتصالح والعوائد المحصلة في هذا الشأن، مشيرأً إلى أن عدد الحالات التي تقدمت للتصالح بلغ حتى الآن 89199 حالة، وتم تحصيل مبلغ قدره حوالي 30 مليون جنيه، وتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بخرائط الكتل العمرانية المطلوب التصالح بشأنها من عدد 17 محافظة.

سارة نخلة ترد على أحمد عبد الله: "ما اطلقتش وهاخد فلوسى بالقانون"

قالت الفنانة الشابة سارة نخلة لـ"الخليج 365"، إنها لم تُطلق رسمياً حتى الآن، وأن زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود يحاول التصالح معها، مشيرة إلى أنها ظلت عام ونصف فى محاكم الأسرة "اتبهدلت" عشان أخد حقى، لافتة إلى أن المبلغ الذى صرح به سالف الذكر لم يكن هو المبلغ المطلوب وليس حقها.

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مقتل 3 عناصر إرهابية بسيناء بحوزتهم قنابل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 3 إرهابيين فى سيناء بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الشرطة.





خبير لوائح: حمدى النقاز مهدد بالإيقاف من 4 إلى 6 أشهر بعد أزمته مع الزمالك

كشف محمد بيومى، خبير اللوائح الدولية الرياضية، السيناريو المتوقع لأزمة حمدى النقاز لاعب الزمالك مع ناديه بعد إعلان اللاعب فسخ العقد من جانب واحد.

مدرسة صربية تخصص مشروعات فصولها الدراسية لحضارة مصر القديمة والمعاصرة

شارك السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا فى الحفل الختامى المخصص للصداقة مع مصر بمدرسة "دول كاركلايتش " فى العاصمة، بلجراد.





سوبر كورة.. لاعب جديد يوقع رسميا للأهلى فى سرية تامة

فى سرية تامة حصل مسئولو النادى الأهلى على توقيع لاعب جديد، تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين فى مدينة نانت

ذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية الإخبارية اليوم الخميس، أن الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة نانت في غرب البلاد في أحد أكبر إضرابات العاملين بالقطاع العام منذ عقود بهدف إجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطط لإصلاح نظام معاشات التقاعد.

وكيل حمدى النقاز السابق لـ"الخليج 365": تحريك شكوى لإيقاف اللاعب

أكد نبيل أبو زيد، الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، إنه سيفعل شكواه ضد اللاعب التونسى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد الجلسة التى جمعته مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، لإيقاف اللاعب التونسى بعد فسخ تعاقده مع النادى الأبيض من طرف واحد.

محكمة مغربية تقضى بعدم اقتراب زوج من زوجته لمدة سنة

قضت محكمة مغربية، بمنع زوج من الاقتراب من زوجته لمدة سنة، بعد إدانته بتعنيف زوجته.

مصطفى مدبولى يشكر المحافظين السابقين.. ويؤكد: نبنى على ما أسسه السابقون

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزير النقل: لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات.. ولن نسمح لأحد الركوب بدون تذكرة

أكد المهندس كامل وزير النقل أنه لن يتم زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد رغم التطوير الذى يحدث حاليا، إلا أنه لن يسمح لراكب باستقلال القطارات بدون تذكرة وسيتم تغريم المخالف وتحصيل قيمة التذكرة منه.

ضبط 3 أطنان مخدرات قبل تهريبها عبر محور قناة السويس

فى ضربة أمنية ناجحة، أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 3 طن و200 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بداخل سيارة نقل بالسويس، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال العمل على ضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها، وإستهداف القائمين على محاولات جلبها وتهريبها إلى داخل البلاد.

العيون الساهرة تحبط الأعمال التخريبية بأرض الفيروز.. مقتل 3 عناصر إرهابية بسيناء بحوزتهم قنابل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة.. الداخلية: الإرهابيون خططوا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد الارتكازات الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مقتل 3 إرهابيين فى سيناء بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الشرطة.