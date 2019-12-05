شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان يزور سجن شديد الحراسة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قطاع السجون وفدا من أعضاء "المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة نزلاء سجن شديد الحراسة بالمنيا"، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون وفقاً لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وحرصاً من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كافة مؤسسات الدولة.

وخلال الزيارة التقى أعضاء الوفد بعددِ من النزلاء والنزيلات وإطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزلاء لاسيما أوجه الرعاية الصحية حيث قاموا بتفقد مبنى العيادات وبه أقسام (الاستقبال – العظام – الباطنة – الأسنان) والصيدلية ومعمل التحاليل.. كما تفقد أعضاء الوفد المخبز والمطبخ ومبنى التأهيل وما يضمه من ورش (سجاد – أحذية) والمكتبة وورشة الهوايات والملاعب الرياضية .

وناقش أعضاء الوفد النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المُقدمة لهم ومدى جودة تجهيزات الغرف المُسكنين بها من الأثاث والمفروشات وإنتظام فترات التريض والزيارات، حيث أشادوا جميعاً بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم ، وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

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وقد قدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالإهتمام الذى توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الإجتماعية والإنسانية والصحية، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين .

يأتى ذلك استمراراً لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.