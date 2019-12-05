شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: المتظاهرون في لبنان يدعون إلى عصيان مدني وإغلاق الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن المتظاهرين في لبنان، دعوا إلى عصيان مدني وإغلاق الطرق احتجاجا على الاتفاق بتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل الحكومة.

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وقالت القناة فى تقريرها، إن بيان للمتظاهرين اللبنانيين، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أعلوا فيه أن ثورة 17 نوفمبر وبعد الاتفاق مع الثوار في جميع المناطق اللبنانية تعلن أن يوم غد سيتم إغلاق وإقفال جميع الطرقات، وبأن سلمية الثورة انتهت.

وأشارت القناة، إلى أن بيان المتظاهرين أكد أن يوم الغضب وإقفال جميع المؤسسات من مصارف وبلديات ومدارس وشركات اتصال، لافتين إلى أنهم مستمرون بالعصيان المدني حتى تلبية جميع المطالب، وإسقاط الرئيس ميشال عون، وتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب.